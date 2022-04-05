На сході українські військові відбили сім атак ворога за добу

На двох напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога

За добу Об'єднані сили знищили сім ворожих танків, вісім одиниць броньованої техніки і три артилерійські системи супротивника

Протягом 4 квітня українські військовослужбовці з Об'єднаних сил успішно відбили сім атак російсько-окупаційних військ на Донецькому та Луганському напрямах. Про це повідомляє пресштаб ООС.

За добу Об'єднані сили знищили сім ворожих танків, вісім одиниць броньованої техніки і три артилерійські системи супротивника і завдали шкоди окупантам.

Крім того, ворог здійснив ще одну атаку у районі оперативно-тактичного угруповання Схід. Українські захисники знищили до 30 окупантів, два танки, три бронетранспортери, два Д-30 та мінометний розрахунок.

Нагадаємо, військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід.

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