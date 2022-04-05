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    Події в Україні

    На Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади

    На Херсонщині окупанти викрали голову Бехтерської громади - На Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади
    На Херсонщині окупанти викрали голову Бехтерської громади
    фото: Уніан

    Щоб зламати опір українців, росіяни захоплюють багатьох посадовців

    Російські загарбники підступно викрадають посадових осіб на тимчасово окупованих територіях. 4 квітня вони взяли в полон голову Бехтерської громади, що на Херсонщині, Михайла Бурака.

    Про це написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський на своїй сторінці у фейсбуці.

    Сталося все у Залізному Порту близько о 10:30. Наразі немає жодної інформації про місце його перебування.

    Додамо, російські військові окупували Херсон включно з частиною області. Місцеві мешканці чинять спротив загарбникам. Щоб зламати опір українців, росіяни захоплюють багатьох посадовців.

    Наразі у полоні перебувають: секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв, Таврійський міський голова Микола Різак, Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур’ївки Віктор Маруняк, голова Милівської ОТГ – Олег Яхнієнко. Крім цього, окупанти викрали депутата Дніпровської райради Дмитра Афанасьєва та головного редактора видання «Нова Каховка Сіті» Олександра Грунька.

    Нагадаємо, учора в Каховці окупанти пострілами з автоматів розігнали проукраїнський мітинг.

    Як повідомлялося, агресору не вдалося повторити в Херсонській області «кримський сценарій» і створити ілюзія підтримки окупантів з боку населення. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

    Теги: росія окупанти війна полон райради військові Україна Херсон окупація #stoprussia
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    На Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади