На Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади

Щоб зламати опір українців, росіяни захоплюють багатьох посадовців

Російські загарбники підступно викрадають посадових осіб на тимчасово окупованих територіях. 4 квітня вони взяли в полон голову Бехтерської громади, що на Херсонщині, Михайла Бурака.

Про це написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський на своїй сторінці у фейсбуці.

Сталося все у Залізному Порту близько о 10:30. Наразі немає жодної інформації про місце його перебування.

Додамо, російські військові окупували Херсон включно з частиною області. Місцеві мешканці чинять спротив загарбникам. Щоб зламати опір українців, росіяни захоплюють багатьох посадовців.

Наразі у полоні перебувають: секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв, Таврійський міський голова Микола Різак, Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур’ївки Віктор Маруняк, голова Милівської ОТГ – Олег Яхнієнко. Крім цього, окупанти викрали депутата Дніпровської райради Дмитра Афанасьєва та головного редактора видання «Нова Каховка Сіті» Олександра Грунька.

Нагадаємо, учора в Каховці окупанти пострілами з автоматів розігнали проукраїнський мітинг.

Як повідомлялося, агресору не вдалося повторити в Херсонській області «кримський сценарій» і створити ілюзія підтримки окупантів з боку населення. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.