Зеленський звернувся до російських «вечірніх мудозвонів»

Зеленський відреагував на цинічну маячню пропаганди Кремля про трагічні події на Київщині

Зеленський заявив, що стаття на сайті РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу

Президент Володимир Зеленський попередив російських пропагандистів, які виправдовують звірства РФ проти України, що фінал їхнього життя, в кращому випадку, буде за гратами. Про це йдеться у зверненні Зеленського.

Зеленський відреагував на цинічну маячню пропаганди Кремля про трагічні події на Київщині. Він наголосив, що «підкинуті Україною трупи» це далеко не перша вигадка пропагандистів ворога.

Президент зазначив, що кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну та масові смерті на українську землю.

«Є безліч доказів того, що саме російські військові знищують мирні міста, викрадають, катують, вбивають мирних людей. Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатись тільки одне – напрацювати на вирок майбутнього трибуналу. Який буде, буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика Der Stürmer. Він був страчений за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду. В наш час уже не страчують. Але усім скабєєвим, вечірнім мудозвонам, вибачте, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам’ятати: фінал вашого життя буде за гратами. В кращому випадку», – заявив Зеленський.

За словами президента, після розголосу цих подій, окупанти можуть по-іншому ставитися до військових злочинів на іншій території, куди вони зайшли.

Президент зазначив, що кремлівські зливні бачки інформації вже запускають нову брехливу кампанію. Вони намагаються заховати провину росіян у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі.

«Вони зроблять десятки постановочних інтервʼю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, на головному прокремлівському пропагандистському сайті «РИА Новости» вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть «перевиховати» український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Зеленський заявляв, що стаття на сайті РИА Новости, в якій обґрунтовується геноцид українців, буде одним з доказів для майбутнього трибуналу.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами міста біля Києва, де були виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також він опублікував фото наслідків звірств рашистів.

Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.