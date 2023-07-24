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На Сумщині лунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Сумщині лунали вибухи
Подробиці вибуху наразі з'ясовуються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіоні працювали системи ППО

24 липня під час повітряної тривоги на Сумщині лунали вибухи. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що в регіоні працюють системи протиповітряної оборони. 

«Працює ППО! снує ракетна небезпека. Залишайтесь в укриттях!» – закликають в ОВА.

Станом на 15:08 Повітряні сили повідомили про скасування ракетної небезпеки на Сумщині.

Нагадаємо, що триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Теги: вибух Сумщина системи ППО

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