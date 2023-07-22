У Криму чергова «бавовна»: є прильоти по нафтобазі (відео)

Очевидці повідомляють, що в Октябрському горить нафтобаза

Окупаційна влада Криму заявила про наліт безпілотників

У суботу, 22 липня, близько 11 години прогриміли вибухи в Октябрському Красногвардійського району тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» та місцеві телеграм-канали.

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«Вибухи в Октябрському! Декілька агентів «Атеш» повідомляють, що є ряд успішних прильотів по нафтобазі. Працює ППО. Також чути детонацію боєкомплекту!» – йдеться в повідомленні партизанського руху.

За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», вибухи тривали близько десяти хвилин. Їх було чути навіть у Джанкойському районі.

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Очевидці повідомляють, що в Октябрському горить нафтобаза.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим».

«Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби», – зазначив гауляйтер.

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До слова, рух автотранспорту Кримським мостом, що з'єднує окупований український півострів із Росією, тимчасово перекрито. Окупанти не повідомляють про причини перекриття.