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У Криму чергова «бавовна»: є прильоти по нафтобазі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму чергова «бавовна»: є прильоти по нафтобазі (відео)
Очевидці повідомляють, що в Октябрському горить нафтобаза
фото ілюстративне

Окупаційна влада Криму заявила про наліт безпілотників

У суботу, 22 липня, близько 11 години прогриміли вибухи в Октябрському Красногвардійського району тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» та місцеві телеграм-канали.

«Вибухи в Октябрському! Декілька агентів «Атеш» повідомляють, що є ряд успішних прильотів по нафтобазі. Працює ППО. Також чути детонацію боєкомплекту!» – йдеться в повідомленні партизанського руху.

За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», вибухи тривали близько десяти хвилин. Їх було чути навіть у Джанкойському районі.

Очевидці повідомляють, що в Октябрському горить нафтобаза.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим».

«Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби», – зазначив гауляйтер.

У Криму чергова «бавовна»: є прильоти по нафтобазі (відео) фото 1

До слова, рух автотранспорту Кримським мостом, що з'єднує окупований український півострів із Росією, тимчасово перекрито. Окупанти не повідомляють про причини перекриття.

Теги: Крим вибух окупанти війна

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