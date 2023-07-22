«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)

Окупанти в Криму заявили про прильот у склад боєприпасів

У Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

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Гауляйтер запевняє, що руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає.

Аксьонов також повідомив, що ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

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Крім того, для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух Кримської залізниці.

Раніше повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.

Також гримлять вибухи на аеродромі, що розташований в Октябрському у Красногвардійському районі і є авіабазою Чорноморського флоту РФ.