«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
Окупанти в Криму заявили про прильот у склад боєприпасів
У Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.
Гауляйтер запевняє, що руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає.
Аксьонов також повідомив, що ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.
Крім того, для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух Кримської залізниці.
Раніше повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.
Також гримлять вибухи на аеродромі, що розташований в Октябрському у Красногвардійському районі і є авіабазою Чорноморського флоту РФ.
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