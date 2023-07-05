Ким був Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді

Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці

Після двогодинного засідання Гуменюк пішов у вбиральню, а коли відчинив двері – кинув у караул вибухівку

Ввечері 5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва прогриміло кілька вибухів. Згодом було встановлено, що гранати розірвав обвинувачений Ігор Гуменюк. Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці. Цього дня суд мав продовжити слухання його кримінального провадження.

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Ігор Гуменюк родом із Кам’янця-Подільського. Зазначається, що він був студентом до подій Євромайдану. Після Майдану став добровольцем батальйону «Січ» (офіційно – рядовим міліції). Гуменюк служив у Кураховому та Пісках, неподалік Донецького аеропорту.

У чоловіка з 2014 року був позивний Дубенко. Дубенко – це прізвище, під яким ОУНівець Микола Лемик записався на прийом до радянського консула. Під час тієї розмови Микола вихопив із внутрішньої кишені пістолет і зі словами: «... за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Украї­ні, за всі знущання…» застрелив консула. Потім поранив одного з охоронців й дочекався польської поліції, щоб здатися їй. За його словами, це було обов’язковою умовою плану: не дати себе вбити охороні, щоб мати змогу свідчити в суді.

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Чоловік очолював Кам’янець-Подільський осередок всеукраїнської громадської організації «Сокіл». Також Гуменюк був активістом всеукраїнського об'єднання «Свобода», хоча, як повідомляли тоді ЗМІ, офіційно до членів партії не належав.

Ігор Гуменюк брав участь у мітингу 31 серпня 2015 року під час голосування у Верховній Раді за зміни до Конституції України щодо децентралізації, яким Рада дозволяла створення окремих законів для самоврядування в Донецькій та Луганській областях.

Ігор Гуменюк колаж: Lera Burlakova

За версією слідства, під час мітингу 21-річний боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк кинув у натовп гранату (за іншими даними – вибуховий пакет – «Главком»), поки інший боєць «Січі» Сергій Крайняк запалив димову шашку, аби відволікти правоохоронців. Унаслідок вибуху гранати біля Верховної Ради загинули четверо нацгвардійців-строковиків: Ігор Дебрін, Дмитро Сластиков, Богдан Дацюк, Олександр Костін; 140 осіб, переважно правоохоронців, отримали поранення.

Того ж дня Гуменюка затримали по гарячих слідах, наступного дня затримали й Крайняка, трьох екснардепів, – загалом до 15 осіб – за підозрою в організації масових заворушень, але більшість зрештою відпустили з-під варти. Гуменюк та Крайняк отримали підозру в здійсненні терористичного акту за попередньою змовою та весь цей час залишалися під вартою.

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ЗМІ повідомляли, що під час затримання у нього виявили чеку від гранати та ще одну гранату. А у мережі почали поширювати відео, на якому з різних ракурсів зафіксували людину, що кинула вибуховий пристрій у бік силовиків.

Зовнішній вигляд вказаної особи збігається з виглядом затриманого Ігоря Гуменюка за низкою ознак: низький зріст, чорна футболка, чорні шорти з характерними помаранчевими стрічками по боках та інше.

Проти Гуменюка відкрили провадження за чотирма статтями, однак мітингувальника «взяло під крило» всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке забезпечило підозрюваного адвокатами.

Публічні слухання у справі суд відновив тільки у лютому 2022 року. Через те, що справа тягнулась понад сім років, захист Гуменюка наполягав на зміні йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні близько 18 години у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

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Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

До слова, чоловік, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.