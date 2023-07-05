Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ким був Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ким був Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді
Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці
фото з відкритих джерел

Після двогодинного засідання Гуменюк пішов у вбиральню, а коли відчинив двері – кинув у караул вибухівку

Ввечері 5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва прогриміло кілька вибухів. Згодом було встановлено, що гранати розірвав обвинувачений Ігор Гуменюк. Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці. Цього дня суд мав продовжити слухання його кримінального провадження.

Ігор Гуменюк родом із Кам’янця-Подільського. Зазначається, що він був студентом до подій Євромайдану. Після Майдану став добровольцем батальйону «Січ» (офіційно – рядовим міліції). Гуменюк служив у Кураховому та Пісках, неподалік Донецького аеропорту.

У чоловіка з 2014 року був позивний Дубенко. Дубенко – це прізвище, під яким ОУНівець Микола Лемик записався на прийом до радянського консула. Під час тієї розмови Микола вихопив із внутрішньої кишені пістолет і зі словами: «... за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Украї­ні, за всі знущання…» застрелив консула. Потім поранив одного з охоронців й дочекався польської поліції, щоб здатися їй. За його словами, це було обов’язковою умовою плану: не дати себе вбити охороні, щоб мати змогу свідчити в суді.

Чоловік очолював Кам’янець-Подільський осередок всеукраїнської громадської організації «Сокіл». Також Гуменюк був активістом всеукраїнського об'єднання «Свобода», хоча, як повідомляли тоді ЗМІ, офіційно до членів партії не належав.

Ігор Гуменюк брав участь у мітингу 31 серпня 2015 року під час голосування у Верховній Раді за зміни до Конституції України щодо децентралізації, яким Рада дозволяла створення окремих законів для самоврядування в Донецькій та Луганській областях.

Ігор Гуменюк
Ігор Гуменюк
колаж: Lera Burlakova

За версією слідства, під час мітингу 21-річний боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк кинув у натовп гранату (за іншими даними – вибуховий пакет – «Главком»), поки інший боєць «Січі» Сергій Крайняк запалив димову шашку, аби відволікти правоохоронців. Унаслідок вибуху гранати біля Верховної Ради загинули четверо нацгвардійців-строковиків: Ігор Дебрін, Дмитро Сластиков, Богдан Дацюк, Олександр Костін; 140 осіб, переважно правоохоронців, отримали поранення.

Того ж дня Гуменюка затримали по гарячих слідах, наступного дня затримали й Крайняка, трьох екснардепів, – загалом до 15 осіб – за підозрою в організації масових заворушень, але більшість зрештою відпустили з-під варти. Гуменюк та Крайняк отримали підозру в здійсненні терористичного акту за попередньою змовою та весь цей час залишалися під вартою.

ЗМІ повідомляли, що під час затримання у нього виявили чеку від гранати та ще одну гранату. А у мережі почали поширювати відео, на якому з різних ракурсів зафіксували людину, що кинула вибуховий пристрій у бік силовиків.

Зовнішній вигляд вказаної особи збігається з виглядом затриманого Ігоря Гуменюка за низкою ознак: низький зріст, чорна футболка, чорні шорти з характерними помаранчевими стрічками по боках та інше.

Проти Гуменюка відкрили провадження за чотирма статтями, однак мітингувальника «взяло під крило» всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке забезпечило підозрюваного адвокатами.

Публічні слухання у справі суд відновив тільки у лютому 2022 року. Через те, що справа тягнулась понад сім років, захист Гуменюка наполягав на зміні йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні близько 18 години у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

До слова, чоловік, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події.

Читайте також:

Теги: вибух Київ суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережі публікують фото з місця події у Бердянську
В Бердянську пролунали гучні вибухи, фото та відео
8 червня, 23:55
У Києві в результаті ракетної атаки РФ є загиблі в Солом'янському районі
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі (фото, відео)
24 червня, 06:47
З 2017 року Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло жили цивільним шлюбом
Шлюб після смерті. Чому дівчина загиблого Героя України Да Вінчі пішла судитися
12 червня, 09:47
Міська «легенда» стверджує, що саме з балкону цього зведеного в 1869-1879 роках будинку Грушевський оголосив про незалежність УНР. Проте доказів немає
«Будинок Грушевського» на Володимирській. КМДА готує документи на отримання статусу пам'ятки архітектури
16 червня, 16:50
Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
24 червня, 14:08
У Запоріжжі лунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги
29 червня, 01:37
Звільнили депутата із СІЗО по обіді, 4 липня
Нардеп Алєксєєв вийшов з-під варти
Вчора, 15:29
Прокуратура оголосила жінці про підозру після того, як вона зняла та поширила відео роботи протиповітряної оборони
Суд виніс вирок блогерці, яка поширювала відео роботи ППО
Сьогодні, 17:54
До 2012 року між Берліном та Києвом вже курсував прямий поїзд
Між Україною та Німеччиною зʼявиться залізничне сполучення: коли та між якими містами
Сьогодні, 12:25

Новини

Ким був Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді
Ким був Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді
Вибух у суді Києва: адвокат пояснив вчинок Гуменюка
Вибух у суді Києва: адвокат пояснив вчинок Гуменюка
Слідство має з’ясувати, хто приніс вибухівку у Шевченківський райсуд – Клименко
Слідство має з’ясувати, хто приніс вибухівку у Шевченківський райсуд – Клименко
Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув
Вибух у столичному суді: чоловік, який підірвав гранату, загинув
Рух транспорту перекрито, «швидкі» забирають потерпілих: що відбувається у Шевченківському суді
Рух транспорту перекрито, «швидкі» забирають потерпілих: що відбувається у Шевченківському суді
Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі
Вибух у суді Києва: міністр Клименко повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
34K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
26K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
16K
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)
12K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи
7455
Висилка грузинського посла – цілком логічний крок

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту