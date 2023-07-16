В Луганську пролунали потужні вибухи (фото та відео)

За словами російських пропагандистів, в Луганську нібито працює ППО

У неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також місцеві жителі публікують фото наслідків потужної «бавовни».

Будь ласка, читайте текст після реклами

4 фото На весь екран





Наслідків потужної «бавовни» фото: луганські Telegram-канали

За словами російських пропагандистів, в Луганську нібито працює ППО.

Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

До слова, триває 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала удару двома іранськими безпілотниками Shahed, двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. У результаті бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударних БпЛА.