Росія накрила вогнем місто на Сумщині: є загиблі

Двоє поранених у важкому стані доставлені до лікарні в Сумах

Через обстріл відбулось руйнування адміністративного приміщення

Сьогодні вдень, 17 липня, російські загарбники завдали удару по центру міста Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі. Про це повідомляє пресслужба сумьскої ОВА.

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«Сьогодні з 12:35 до 12:39 по місцевості у напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (три вибухи)», – йдеться у повідомленні.

Через обстріл відбулось руйнування адміністративного приміщення. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Їхня кількість уточнюється. Пораненим надається оперативно медична допомога.

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Як пише «Суспільне Суми» з посиланням на білопільського міського голову Юрія Зарка, станом на 15.00 відомо про двох загиблих внаслідок удару жінок.

Щонайменше 10 людей поранені (серед них – п'ятеро працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій). Двоє поранених у важкому стані доставлені до лікарні в Сумах.

Триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.