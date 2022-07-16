Повітряна тривога у більшості областей, вибухи у Миколаєві

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Повітряна тривога оголошена у більшості областей

Мешканцям рекомендують перейти в укриття

Станом на 04:00 годину 16 липня повітряну тривогу оголосили у більшості областей України та столиці.

Повідомляється про запуск ракет з Чорного моря.

Протягом останнього часу, повітряна тривога поширилася на сході, центрі, півдні та півночі країни.

Мешканцям рекомендують перейти в укриття.

У Миколаєві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

В результаті російського удару по Дніпру, який стався вчора ввечері, загинуло троє людей.