Повітряна тривога у більшості областей, вибухи у Миколаєві
Мешканцям рекомендують перейти в укриття
Станом на 04:00 годину 16 липня повітряну тривогу оголосили у більшості областей України та столиці.
Повідомляється про запуск ракет з Чорного моря.
Протягом останнього часу, повітряна тривога поширилася на сході, центрі, півдні та півночі країни.
Мешканцям рекомендують перейти в укриття.
У Миколаєві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.
Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.
В результаті російського удару по Дніпру, який стався вчора ввечері, загинуло троє людей.