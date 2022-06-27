ЗСУ знищили ще один ворожий ЗРГК на Зміїному (відео)

Цієї ночі наші захисники нанесли більше 10 влучних уражень по острову

Українські військові продовжують операцію на, яка розрахована на тривалий період й його повне вивільнення від окупантів.

Під час чергового удару ЗСУ по позиціях окупантів на острові Зміїний було знищено ворожий ЗРГК «Панцир». Про це повідомила начальника об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Лише цієї ночі наші захисники нанесли більше 10 влучних уражень по острову. Результати уточнюються, однак відомо, що під час удару було знищено гарматно-ракетний комплекс «Панцир С-1».

«Цієї ночі було нанесено понад 10 уражень. Влучних й результативних. Попередньо ми повідомляли, що за минулі дні цієї операції ми влучили в радіолокаційну станцію, а це для острова очі і вуха, ми знищили два зенітних гарматно-ракетних комплекси «Панцир С-1» і цієї ночі ще один пошкодили, тобто вже три таких. Є у нас результати, що влучили в скупчення живої сили ворога і військової техніки, - заявила Гуменюк.

Як повідомлялося, Збройні сили України проводять спецоперацію проти російських загарбників, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі.

Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах. До слова, як повідомлялося операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі. За даними Оперативного командування «Південь», по острову Зміїний «було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження».