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    Новини

    Рашисти атакували ракетами Одещину

    Одеська ОВА обіцяє згодом повідомити подробиці - Рашисти атакували ракетами Одещину
    Одеська ОВА обіцяє згодом повідомити подробиці
    фото з відкритих джерел

    Окупанти випустили дві ракети

    Сьогодні ввечері, 29 червня, Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

    «Чергова ракетна атака. Ще два крилатих «подарунка» від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці – згодом», – написав він.

    До відома, в Одесі вдень у середу, 29 червня, пролунав вибух. Одразу після вибуху почали лунати сирени. РФ вдарила по Одеській області ракетою Х-22,випущеною з літака Ту-22. Її збила ППО. Вона виявилася третьою, пущеною по регіону з початку доби

    Нагадаємо, ЗСУ назвали найнебезпечніші ракети рашистів.

    Як повідомлялося, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 червня

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    Теги: вибух росія окупанти війна Одещина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували ракетами Одещину