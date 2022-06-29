Рашисти атакували ракетами Одещину

Окупанти випустили дві ракети

Сьогодні ввечері, 29 червня, Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Чергова ракетна атака. Ще два крилатих «подарунка» від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці – згодом», – написав він.

До відома, в Одесі вдень у середу, 29 червня, пролунав вибух. Одразу після вибуху почали лунати сирени. РФ вдарила по Одеській області ракетою Х-22,випущеною з літака Ту-22. Її збила ППО. Вона виявилася третьою, пущеною по регіону з початку доби

Нагадаємо, ЗСУ назвали найнебезпечніші ракети рашистів.

Як повідомлялося, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.

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