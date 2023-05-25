«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
Наразі від електропостачання відключено 140 абонентів у Дністровському районі
Близько 4:18 у Дністровському районі Чернівецької області (колишній Хотинський) сили протиповітряної оборони збили ворожий «Шахед». Про це повідомив голова місцевої ОВА Руслан Запаранюк.
«Внаслідок падіння уламків БПЛА «Шахед-136» виникла пожежа в гаражі, пошкоджено три житлових будинки», – йдеться в повідомленні.
Також уламками пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі відключено 140 абонентів у Дністровському районі.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше повідомлялося, що Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів».
Київ Росія атакувала «Шахедами» у кілька хвиль. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.
Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.
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