Україна повернула з російського полону 95 захисників

Багато наших перебували в полоні пораненими

До своїх родин їдуть полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі»

Україна повернула додому 95 полонених захисників. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».

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«Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь». Багато наших перебували в полоні пораненими», – повідомив Єрмак.

Раніше, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів.

Нагадаємо, триває чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу «Shahed-131/136». Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах