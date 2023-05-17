Окупанти атакували «Шахедом» Сумщину

Наслідки атаки з'ясовуються

Російські загарбники здійснили атаку «Шахедом» на місто Охтирка в Сумській області. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

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Наслідки атаки з’ясовуються.

Нагадаємо, що Сумська область щоденно потерпає від ворожих обстрілів.

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Раніше повідомлялося, що у Зеленівці на Херсонщині внаслідок обстрілу російських загарбників загинула дитина.

До слова, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.