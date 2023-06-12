Під час обміну полоненими «вагнерівець» захотів служити на боці України

Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер»

Один із «вагнерівців» виявив бажання стати бійцем «РДК» і відмовився їхати до Росії

У Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК» (Російський добровольчий корпус). Відповідне відео опубліковано в Telegram «РДК».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Командир «РДК», Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК».

«Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах», – зазначили в «РДК».

У «РДК» також заявили, що передали за обміном російській стороні полонених, захоплених у боях біля Нової Таволжанки в Бєлгородській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

««РДК» тримає слово, дане російським солдатам, які склали зброю в боях біля Нової Таволжанки! Після надання належної медичної допомоги, бійці були передані російській стороні на кордоні Сумської та Бєлгородської областей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня відбувся черговий обмін полоненими. У списку визволених воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.