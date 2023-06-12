Під час обміну полоненими «вагнерівець» захотів служити на боці України
Один із «вагнерівців» виявив бажання стати бійцем «РДК» і відмовився їхати до Росії
У Російському добровольчому корпусі заявили, що 11 червня під час обміну один із полонених росіян, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК» (Російський добровольчий корпус). Відповідне відео опубліковано в Telegram «РДК».
«Командир «РДК», Денис WhiteRex, був присутній сьогодні на процедурі обміну полоненими. Усім солдатам було запропоновано можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу», – йдеться у повідомленні.
Один із полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК «Вагнер», від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем «РДК».
«Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах», – зазначили в «РДК».
У «РДК» також заявили, що передали за обміном російській стороні полонених, захоплених у боях біля Нової Таволжанки в Бєлгородській області.
««РДК» тримає слово, дане російським солдатам, які склали зброю в боях біля Нової Таволжанки! Після надання належної медичної допомоги, бійці були передані російській стороні на кордоні Сумської та Бєлгородської областей», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня відбувся черговий обмін полоненими. У списку визволених воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.
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