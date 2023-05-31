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Банкова повідомила, чого Росії варто очікувати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Банкова повідомила, чого Росії варто очікувати
Подоляк: «Війна поступово повертається до Російської Федерації, тому що такої інтенсивності війна не може інакше закінчитися»
фото з відкритих джерел

За словами Подоляка, атака дронів на Москву – це об'єктивний розвиток подій

Війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, перекидається на територію РФ. Вона буде тільки збільшуватися у своїй геометричній прогресії. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі «Сніданок 1+1».  

«Це об'єктивний розвиток подій (атака на Москву – «Главком»). Війна поступово повертається до Російської Федерації, тому що такої інтенсивності війна не може інакше закінчитися. Воно буде йти до свого логічного завершення. І все це буде збільшувати масштаби, кількість проявів саме війни на території РФ. Вона (війна – «Главком») вже йде. Йде Бєлгородська область, постійно збільшуюча кількість випадків не лише на прикордонних територіях, а й вглибині Росії. Поступово збільшується кількість ексцесів у Москві чи Підмосков'ї. Це не про колись, це вже відбувається. Просто масштабування буде в геометричній прогресії», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

Раніше російський диктатор Володимир Путін абсурдно прокоментував атаку безпілотників по Москві.

До слова, в Офісі президента відреагували на атаку дронів на Москву у вівторок, 30 травня. Там заявили, що російські дрони хочуть повернутися до своїх творців.

Теги: безпілотник Москва Офіс президента Михайло Подоляк

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