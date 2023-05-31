Банкова повідомила, чого Росії варто очікувати

Подоляк: «Війна поступово повертається до Російської Федерації, тому що такої інтенсивності війна не може інакше закінчитися»

За словами Подоляка, атака дронів на Москву – це об'єктивний розвиток подій

Війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, перекидається на територію РФ. Вона буде тільки збільшуватися у своїй геометричній прогресії. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі «Сніданок 1+1».

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«Це об'єктивний розвиток подій (атака на Москву – «Главком»). Війна поступово повертається до Російської Федерації, тому що такої інтенсивності війна не може інакше закінчитися. Воно буде йти до свого логічного завершення. І все це буде збільшувати масштаби, кількість проявів саме війни на території РФ. Вона (війна – «Главком») вже йде. Йде Бєлгородська область, постійно збільшуюча кількість випадків не лише на прикордонних територіях, а й вглибині Росії. Поступово збільшується кількість ексцесів у Москві чи Підмосков'ї. Це не про колись, це вже відбувається. Просто масштабування буде в геометричній прогресії», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

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Раніше російський диктатор Володимир Путін абсурдно прокоментував атаку безпілотників по Москві.

До слова, в Офісі президента відреагували на атаку дронів на Москву у вівторок, 30 травня. Там заявили, що російські дрони хочуть повернутися до своїх творців.