Нічна атака на Одесу: кількість поранених зросла до 26 осіб

Уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Одесі

Росія атакувала Одещину ракетами та дронами

У ніч на 10 червня у небі над Одесою Сили оборони знищили вісім дронів-камікадзе та дві ворожі ракети. Про це повідомив речник Одеської обласної військовї адміністрації Сергій Братчук.

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За його даними, кількість постраждалих у результаті нічного удару зросла.

«Уламки збитого «Шахеда» потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло три людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка», – розповів Братчук

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На Одещині одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Як відомо, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли Одесу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару загинули три цивільних особи, понад десять отримали поранення.

Під час нічної атаки на Одещину силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено.