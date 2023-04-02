На Сумщині росіяни обстріляли молоковоз: загинуло дві людини

Блтзько 4 ранку росіяни прицільно обстріляли молоковоз

Офіс Генерального прокурора заявляє, що розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це йдеться у повідомленні офісу Генпрокурора у фейсбук.

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Повідомляють, що рано вранці, о 4:00, 2 квітня росіяни прицільно обстріляли молоковоз, який їхав дорогою Новослобідської територіальної громади Конотопського району. Від поранень, отриманих внаслідок обстрілу, водій авто та пасажирка загинули.

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фото: фейсбук офісу Генпрокурора

У офісі Генерального прокурора заявляють, що «після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області».

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До слова, триває 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 70 атак противника. Минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.