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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Військові рік тому потопили «Саратов». Як це було

glavcom.ua
Росіяни рік не хотіли визнавати знищення власного корабля
фото з відкритих джерел

Розвідка, планування, технічне обслуговування, застосування – усе було в цій операції зроблено правильно

Рівно рік тому ударом однієї балістичної ракети Точка-У ЗСУ знищили у порту Бердянська великий десантний корабель ВМФ РФ «Саратов» та пошкодили великі десантні кораблі «Новочеркаськ» та «Цезар Куніков».

Сьогодні вперше російська влада офіційно визнала цю поразку.

У Севастополі була відкрита меморіальна дошка, на якій визначені імена ліквідованих російських моряків. На дошці 12 прізвищ, але до результатів удару по Бердянську належить 11 з них. 9 окупантів тоді було знищено на місці, двоє пізніше померли від поранень. Найсимволічніше, що українською ракетою було знищено зрадника – командира ВДК «Цезар Куніков» капітана 3-го ранку Олександра Чірву. Він перейшов на бік ворога у 2014-му у пошуках вигідних умов служби, але був покараний товаришами, яких він зрадив.

Росіяни стверджують, що удар був завданий ракетою з касетною бойовою частиною індекс 9Н123К, але більш вирогідно за наслідками вибуху, що удар завдавався ракетою з уламково-фугасною бойовою частиною 9Н123Ф, яка вибухає на висоті 20 метрів над точкою прицілювання, бойова частина у 162 кг вибухівки розганяє 14 500 готових уражаючих елементів.

ВДК «Саратов» загорівся, на борту почав рватись вантаж боєприпасів та пальне. Загасити пожежу було вже неможливо. Російське командування стверджує, ніби «Саратов» затопили, щоб уникнути вибуху, але відео пожежі та супутникові знімки показують, що у пірса затонув повністю вигорілий корпус.

Треба відмітити, що удар Точкою завдавався майже на межі дальності ракети, але підготовка та тестування, регламентне обслуговування старої ракети були професійними, техніка спрацювала ідеально, ракета майже не відхилилась від точки прицілювання.

Російські десантні кораблі прийшли в Бердянськ 21 березня, з вантажем для забезпечення російських військ, які штурмували Маріуполь та наступали на Гуляй-поле. Росіяни не боялись ударів ЗСУ, оскільки дальність була велика, і вони не прикрили порт зенітно-ракетними системами. Хоча Точка-У тоді була потрібна усюди, командування ЗСУ все-таки отримало точні розвіддані та витратила дуже дефіцитну ракету для ураження саме важливої цілі. Ця атака знищила значну кількість боєприпасів, та змусила росіян відмовитись від використання Бердянська як операційної бази флоту, що ускладнило постачання російських військ у критичний момент, та значно вплинуло на хід бойовиїх дій на даній ділянці фронту.

Розвідка, планування, технічне обслуговування, застосування – усе було в цій операції зроблено правильно, і це дало результат.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни Бердянськ ракета меморіальна дошка корабель Маріуполь

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