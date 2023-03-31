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Спілка журналістів презентувала історії мирних жителів Бородянки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Спілка журналістів презентувала історії мирних жителів Бородянки
Презентація відбулася напередодні річниці від Дня визволення Бородянки у прес-центрі НСЖУ
фото: НСЖУ

Про злочини окупантів має дізнатися увесь світ

Національна спілка журналістів України презентував книги про героїзм та взаємопідтримку мешканців Бородянки під час повномасштабного вторгнення. Ці історії розповіли історик Валентин Мойсеєнко та волонтерка Ольга Фещенко. Вони – автори книг «Історії знищення, порятунку та виживання» та «Живі історії війні» відповідно.

Презентація цих праць відбулася напередодні річниці від Дня визволення Бородянки у прес-центрі НСЖУ.

«Живі історії війні» та «Історії знищення, порятунку та виживання» – це спільний наш внесок в боротьбу з агресором… 52 медійники загинули з часу повномасштабного вторгнення. Частина колег-журналістів загинули при виконанні професійних обов’язків, при цьому найбільше – у березні, коли висвітлювали опір Київщини окупантам», – зауважив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Секретар НСЖУ Зоя Шарикова наголосила, що українцям не можна втомлюватися від війни.

«Наш обов’язок як людей, які вижили, які намагаються допомогти Перемозі, фіксувати кожен випадок, коли загинули мирні – ні за що. Вони б не хотіли залишитися забутими і безіменними», – сказала вона.

Автор книги «Історії знищення…» Валентин Мойсеєнко пригадав мужність жителів Бородянки, які з голими руками йшли проти ворога: «Місцеві чоловіки сформували загін з 45 чоловік, половина навіть автомата не тримала в руках до цього. Саме вони зустріли колони російської техніки… За 27 – 28 лютого вони змогли спалити 20 одиниць техніки і захопити 7 вантажівок з боєприпасами».

Автор зізнається: був неабияк вражений з одного боку взаємопідтримкою, яку проявляли жителі Бородянки, зустрівшись з окупантом, з іншого – ненавистю росіян один до одного. В «Історії знищення…» окрім свідчень очевидців, є частина, в якій Мойсеєнко шукає історичні пояснення, чому українці та росіяни такі різні. 

У книзі Ольги Фещенко зібрано 35 історій людей, «яких або цинічно вбили, або катували, брали в полон, ґвалтували». Особливістю праці є QR-коди, з допомогою яких можна послухати розповідь співрозмовника. 

Зараз Ольга працює над другою книгою історій про жителів інших міст. 

Теги: росіяни чоловік українці полон книги

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