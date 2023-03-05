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Масовані обстріли та жертви серед цивільних: ситуація в регіонах 5 березня

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Масовані обстріли та жертви серед цивільних: ситуація в регіонах 5 березня
Російські загарбники обстріляли Куп'янськ
фото з відкритих джерел

Минула доба пройшла неспокійно у східних та деяких північних областях

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні області. Також унаслідок російської агресії за минулу добу загинули мешканці Дніпропетровщини, Харківщини, Донеччини та Херсонщини.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу росіяни двічі обстріляли з мінометів Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

За ніч і ранок ворог здійснив артилерійські обстріли по прикордонним територіям та населеним пунктам Сумської області.

Середино-Будська громада: обстріл громади, ймовірно ствольна артилерія.

Зноб-Новгородська громада: прильоти по околиці смт Зноб-Новгородське. Пошкоджено лінію електропередач (ЛЕП). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли семи територіальних громад області: Білопільської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Юнаківської. Було зафіксовано 117 прильотів − з мінометів та артилерії.

У Білопільській громаді в с. Іскрисківщина внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та ЛЕП. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілу з міномету по околиці с. Нововасилівка пошкоджено ЛЕП.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Мар'ївка, Успенівка, Щербаки, Гуляйполе, Темирівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Приморське, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Чарівне, Гуляйпільське, Червоне, Омельник, Щербаки, Кам'янське, Степове.

Надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина

Учора російська армія гатила з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольщині. Загинуло двоє людей з Червоногригорівської громади − 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Там пошкоджено 11 приватних будинків та одну багатоповерхівку, автозаправку, три господарські споруди, лінії електропередач та газогін. Ворожі снаряди поцілили по домашніх господарствах людей.

У Нікополі понівечено готель. Обстріляв агресор i Марганецьку громаду. Там наслідки удару ще уточнюються.

Харківщина

Уночі ворог обстріляв м. Куп'янськ. Зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. З-під завалів одного з будинків рятувальники дістали тіло загиблого цивільного чоловіка 65 років.

Унаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу м. Куп'янськ пошкоджена будівля залізничного вокзалу «Куп'янськ Південний». Триває пожежа на площі 50 кв. м. На місці працюють рятувальники.

Учора на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів: Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ, Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне та ін.

Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будівлю колишнього ДНЗ «Куп'янський регіональний центр професійної освіти», будівля пологового відділення КНП «Куп’янське ТМО».

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Білогорівки. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Зранку був обстріл с. Гришине Покровської громади. За попередньою інформацією, ракетами С-300. Пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Протягом доби ворог здійснив авіаудари ЗРК С-300, обстрілював насклені пункти області з «градів», мінометів, артилерії. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ», автобаза, околиці), Бахмут (житловий сектор), Костянтинівка (пожежно-рятувальна частина, район колишнього БК «Цинкового заводу»), Курахове (житловий сектор, околиці), Часів Яр (житловий сектор, околиці), смт Велика Новосілка (житловий сектор, район лікарні), смт Курахівка (житловий сектор), с. Бердичі (околиці населеного пункту), с. Дружба (житловий сектор), с. Кам’янка (житловий сектор), с.Карлівка (водосховище, околиці), с.Красногорівка (житловий сектор), с.Привілля (база відпочинку), с.Тоненьке (житловий сектор), с.Хромове (житловий сектор). Пошкоджено 24 об’єкти.

За добу на Донеччині: двоє загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина

Учора ворог двічі завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Червоний Маяк, Берислав, Ольгівка, Козацьке, Іванівка, Львове, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Інженерне та місто Херсон. 

У місті Нова Каховка окупанти використовують цивільне населення в якості «живого щита». Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста.

Територія тимчасово окупованого м. Таврійськ під постійними ворожими обстрілами. Мінометним вогнем пошкоджено виробничі приміщення міського водоканалу, наслідки уточнюються.

Вчора опівдні березня російська армія обстріляла село Львове Тягинської тергромади, є загиблий. Під час обстрілу уламкове поранення грудної клітини дістав 57-річний чоловік. Він загинув у власному будинку. Також у селі пошкоджені ще кілька осель мирних мешканців та Будинок культури.

Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка. Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія.

Через агресію РФ на Херсонщині минулої доби загинула одна людина, три  поранені.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: Костянтинівка окупанти армія обстріл Миколаїв Авдіївка громада рятувальники Херсон будинок жінка чоловік готель місто населення втрати ворог поранення Бахмут росіяни

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