Інженер «Мотор Січі» працював на ворога. Компанія відреагувала

Керівництво «Мотор Січі» готове сприяти розслідуванню

На Запорізькому підприємстві «Мотор Січ» заявили, що готові надати правоохоронним органам всю інформацію з приводу затриманого інженера-конструктора, який працював на ворога. Відповідну заяву зробив генеральний директор АТ «Мотор Січ» Олексій Нікіфоров, передає «Укрінформ».

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«Керівництво АТ «Мотор Січ» готове сприяти розслідуванню з приводу затримання співробітника підприємства за підозрою у держзраді та надати усю необхідну інформацію правоохоронним органам. У нашому колективі не має бути зрадників. Ми все для цього робимо. І разом із тим продовжуємо працювати на перемогу України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.

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У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства «Мотор Січ», який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Його затримали під час виконання розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

До слова, раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.