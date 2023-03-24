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Інженер «Мотор Січі» працював на ворога. Компанія відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інженер «Мотор Січі» працював на ворога. Компанія відреагувала
СБУ

Керівництво «Мотор Січі» готове сприяти розслідуванню

На Запорізькому підприємстві «Мотор Січ» заявили, що готові надати правоохоронним органам всю інформацію з приводу затриманого інженера-конструктора, який працював на ворога. Відповідну заяву зробив генеральний директор АТ «Мотор Січ» Олексій Нікіфоров, передає «Укрінформ».

«Керівництво АТ «Мотор Січ» готове сприяти розслідуванню з приводу затримання співробітника підприємства за підозрою у держзраді та надати усю необхідну інформацію правоохоронним органам. У нашому колективі не має бути зрадників. Ми все для цього робимо. І разом із тим продовжуємо працювати на перемогу України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.

У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства «Мотор Січ», який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Його затримали під час виконання розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. 

До слова, раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ».  У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

Теги: розслідування війна росія СБУ Мотор Січ

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