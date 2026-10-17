Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Член наглядової ради «Укренерго» назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Член наглядової ради «Укренерго» назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку

Взимку борги на балансуючому ринку зростали до 1 млрд грн на місяць, влітку – на 400-600 млн грн

Борги перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку вже перевищили 45 млрд грн, причому більшу частину цієї суми буде вкрай складно стягнути. Про це заявив член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

За його словами, проблема роками накопичується через споживачів, які не платять за електроенергію, але яких з різних причин неможливо відключити. У результаті електроенергія фактично вироблена і спожита, однак гроші за неї не надходять до «Укренерго», а компанія своєю чергою не може повністю розрахуватися з виробниками.

«Перед НЕК «Укренерго» борги сягнули вже більше 45 мільярдів гривень і це здебільшого такий мікс проблемних споживачів – десь відсотків, за моїми оцінками, я можу помилятися і хотів би помилятися, але добрих 80 плюс відсотків є проблемними, а, значить, ймовірність їх стягнення вкрай низька», — сказав Бойко.

Він зазначив, що взимку борги на балансуючому ринку зростали до 1 млрд грн на місяць, влітку – на 400-600 млн грн. Для зменшення нових неплатежів уряд уже змінив механізм розподілу коштів для теплокомуненерго: додаткові 5% їхніх надходжень спрямовуються «Укренерго» на погашення боргів на балансуючому ринку. Також запроваджується механізм спецрахунків для окремих захищених споживачів.

«Урядом прийнято низку рішень, які повинні покращити рівень розрахунків, а в ідеалі, я не вірю в зупинку нульову, але мої очікування, що це має на порядок знизитися темп прирощення боргів, який в зимові місяці на сьогоднішній день доходив до мільярда, в літні місяці – 400-600 мільйонів гривень на місяць», — наголосив Бойко.

За його словами, зупинка стрімкого накопичення нових боргів може відкрити шлях до домовленостей із європейськими партнерами про грантово-кредитну підтримку для погашення заборгованості «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку. Це дозволило б генерації отримати кошти за вже вироблену електроенергію та спрямувати їх на поточну роботу й відновлення.

Раніше віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов заявляв, що проблему боргів на балансуючому ринку неможливо вирішити, поки частина споживачів може не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеною. Серед таких споживачів він називав водоканали та інші підприємства, яких через статус критичної інфраструктури, технічні або воєнні обставини не завжди можливо відключити.

Теги: Укренерго електроенергія гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вереснева інфляція в Україні сягнула 10% у річному вимірі на тлі воєнних і виробничих витрат
Чому зростають ціни
10 жовтня, 17:45
ДТЕК за тиждень повернув світло майже 720 тис. родин після обстрілів
ДТЕК за тиждень повернув світло майже 720 тис. родин після обстрілів
21 вересня, 19:26
Вартість пляшки олії залежить від торговельної мережі та марки
Олія подорожчала: скільки коштує пляшка у супермаркетах наприкінці вересня
25 вересня, 13:43
Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 вересня 2026 року
Курс валют 23 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
23 вересня, 09:48
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 вересня 2026 року
Долар подешевшав. Курс валют 28 вересня 2026
28 вересня, 09:15
Астрологічний прогноз на 7 жовтня 2026 року
Ракам – не триматися за старе, Дівам – навести лад: найавторитетніший гороскоп на 7 жовтня 2026 року
6 жовтня, 15:00
Іонова стала власницею нового житла на початку жовтня
Нардепка від партії Порошенка купила квартиру за 7 млн грн на Заході України
11 жовтня, 11:00
Графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59
Графіки відключення світла на 14 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
13 жовтня, 20:04
У столиці виникли перебої зі світлом
Окупанти атакували енергообʼєкти Києва
14 жовтня, 06:26

Бізнес

Член наглядової ради «Укренерго» назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку
Член наглядової ради «Укренерго» назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку
Контрольований експорт газу відкрито за запасів, що перевищують план на понад 1 млрд кубів – експерт
Контрольований експорт газу відкрито за запасів, що перевищують план на понад 1 млрд кубів – експерт
Затримка повернення ПДВ може зупинити експортерів, сотні тисяч громадян втратять доходи – Forbes
Затримка повернення ПДВ може зупинити експортерів, сотні тисяч громадян втратять доходи – Forbes
«Українській металургії загрожує ще одна небезпека,є... боку ЄС»: Fortune – про нові квоти на сталь
«Українській металургії загрожує ще одна небезпека,є... боку ЄС»: Fortune – про нові квоти на сталь
Бізнес закликав Кабмін не ухвалювати нові правила бронювання в нинішній редакції
Бізнес закликав Кабмін не ухвалювати нові правила бронювання в нинішній редакції
Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року
Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
91K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua