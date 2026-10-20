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Окупанти вдруге за день вдарили по енергооб’єкту на Прикарпатті, є постраждалий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдруге за день вдарили по енергооб’єкту на Прикарпатті, є постраждалий
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу

Сьогодні, 20 жовтня, окупанти двічі за день атакували енергооб'єкт на Прикарпатті. Унаслідок повторної атаки постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

«Ворог вдруге за сьогодні атакував один з енергооб’єктів на Прикарпатті. На жаль, внаслідок останньої атаки є постраждалий. Йому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару.

«Дякую нашим захисникам неба за щоденну боротьбу з повітряними загрозами та захист Прикарпаття. Закликаю кожного не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Почули сигнал про небезпеку – негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою. Бережіть себе та своїх рідних!», – наголосила Онищук.

До слова, 20 жовтня російські терористичні війська завдали удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.

Як повідомлялося, 20 жовтня російська терористична армія вдарила по кладовищу у Рівному, де поховані українські захисники. Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил.

Також Росія атакувала Львівщину. Унаслідок цього постраждала одна людина.

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Теги: Івано-Франківщина енергетика електроенергія війна

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