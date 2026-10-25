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У Кам'янці-Подільському пролунали вибухи та зникло світло. Мер звернувся до жителів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Кам'янці-Подільському пролунали вибухи та зникло світло. Мер звернувся до жителів
У Кам’янці-Подільському зафіксовано перебої з електропостачанням
фото: travel.tochka.net (ілюстративне)

Після відбою повітряної тривоги міський голова попередив про загрозу повторних російських атак

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих інформаційних ресурсів, частина міста залишилася без електропостачання. Згодом повітряну тривогу скасували, однак загроза повторних атак зберігається. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Михайла Посітка та місцеву спільноту «КОД Кам'янця-Подільського».

Міський голова підтвердив, що на території громади було зафіксовано вибухи. Під час повітряної тривоги він закликав мешканців негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного відбою. «На території нашої громади зафіксовано вибухи! Закликаю всіх мешканців негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до офіційного відбою повітряної тривоги», – повідомив Посітко.

За інформацією місцевих жителів, після вибухів у частині міста зникло світло. Причини знеструмлення та терміни відновлення електропостачання наразі невідомі.

Водночас о 21:03 міський голова повідомив, що повітряну тривогу скасовано. «Наразі повітряних цілей, які рухаються в напрямку Кам’янця-Подільського, не зафіксовано. Попри оголошений відбій повітряної тривоги, загроза повторних атак залишається», – зазначив Посітко.

Міський голова закликав жителів громади бути пильними, стежити за офіційними повідомленнями та в разі повторного оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів. Крім того, Посітко наголосив на необхідності дотримуватися інформаційної тиші.

Зокрема, він закликав не фотографувати та не поширювати в соцмережах і месенджерах кадри роботи ППО, переміщення військової техніки, місця влучань і падіння уламків. Посадовець нагадав, що такі матеріали російські військові можуть використати для коригування повторних ударів. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом менш ніж доби ворог атакував торговельні центри мережі «Епіцентр» у чотирьох містах України – Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. Зокрема, вранці 25 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю гіпермаркету в Полтаві. У компанії назвали серію атак «тотальним знищенням мережі». Крім того, у ніч проти 22 жовтня внаслідок ракетного удару по Києву було знищено «Епіцентр» на Почайній. 

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Теги: Хмельниччина вибух електроенергія влада мер

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