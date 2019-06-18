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    Події в Україні

    На Тернопільщині випав град завбільшки з перепелине яйце

    • Розсилка
    На Тернопільщині випав град завбільшки з перепелине яйце

    Величезний град понищив городину

    На Тернопільщині у селі Худиківці випав гігантський град.

    Відео викладено на сторінці села у Facebook.

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    На відео видно, як величезні градини розсікають листя на деревах, збивають горіхи, нищать капусту та іншу городину.

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    На Тернопільщині випав град завбільшки з перепелине яйце
    На Тернопільщині випав град завбільшки з перепелине яйце

    На Тернопільщині протягом тижня не випадали дощі за температури 28-30 градусів тепла. Тільки вчора у двох південних районах краю – Борщівському та Заліщицькому пройшли короткотривалі грози.

    За прогнозами синоптиків, спека в області триватиме і в найближчі дні.

    Як повідомлялося, 18 червня Україну накриють короткочасні дощі зі зливами, а місцями з градом.  

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