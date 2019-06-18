На Тернопільщині випав град завбільшки з перепелине яйце



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Величезний град понищив городину

На Тернопільщині у селі Худиківці випав гігантський град.

Відео викладено на сторінці села у Facebook.

На відео видно, як величезні градини розсікають листя на деревах, збивають горіхи, нищать капусту та іншу городину.

На Тернопільщині протягом тижня не випадали дощі за температури 28-30 градусів тепла. Тільки вчора у двох південних районах краю – Борщівському та Заліщицькому пройшли короткотривалі грози.

За прогнозами синоптиків, спека в області триватиме і в найближчі дні.

Як повідомлялося, 18 червня Україну накриють короткочасні дощі зі зливами, а місцями з градом.