Україну накриють короткочасні дощі зі зливами, а місцями з градом



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Сильні грози і вітер накриють Україну

Південні та східні області будуть охоплені сухим і жарким повітрям

Погода в Україні у вівторок, 18 червня, принесе прохолоду жителям західних областей, також очікується невелике зниження температури повітря на півночі і в центральних областях.

Про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Південні та східні області будуть охоплені сухим і жарким повітрям.

«Спека в Україні, за попередніми прогнозами, ослабне з 25 червня. Температура повітря впаде приблизно до +23 +29 градусів. А поки, 18 червня, знову очікується +29 +34 градуси, на Заході +23 +29 градусів», - повідомила синоптик.

Частина України у вівторок буде охоплена грозами і зливами, також можливе посилення вітру та град.

«Локальні дощі з грозами у вівторок, можливі на південному заході України, а також уздовж смуги Вінницька - Черкаська - Полтавська області до Сумської області. Ці короткочасні дощі ненадовго освіжать повітря, але можуть переходити і в сильний дощ і грозу – уважно! Решта території – в сухій погоді», - додала Діденко.

Вона розповіла, що в Києві 18 червня буде спекотно і ймовірність дощу невелика.

«У Києві 18 червня – спека, близько 30 градусів. Невелика ймовірність дощу. У столиці, за попередніми прогнозами, ослаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня», - написала синоптик.