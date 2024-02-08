На окупованих територіях України заблокований доступ до сервісів Google

Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail тощо

На тимчасово окупованих територіях ворог блокує доступ до сервісів Google. Про це пише Центр національного спротиву.

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Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на «російські аналоги».

Проте відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам та допомагає відстежувати рух українців на ТОТ.

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«Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи окупантів й нагадує про практичні поради щодо використання VPN для обходу таких блокувань», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російська влада планує запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати масштабні втрати на війні в Україні. Зазначається, що російський пенсійний фонд отримав термінове розпорядження засекретити дані про виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям, адже ці дані є прямим доказом для підрахунку реальних втрат ЗС РФ.

Одночасно так звані «адміністрації» на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні. Центр нацспротиву додав, що напередодні виборів президента РФ влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель особового складу росіян у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв.

Нагадаємо, корпорація Google виплатить $5 млрд у рамках попереднього врегулювання за колективним позовом, який стосується режиму «інкогніто» в браузері Chrome.

Позов проти Google був поданий ще у 2020 році – пошукового гіганта звинувачували в тому, що він свідомо обманює користувачів, змушуючи їх думати, що вони контролюють інформацію, яку про них збирає Chrome. В ході процесу було встановлено, що корпорація збирає дані через Google Analytics, менеджер реклами Google та інші додатки і плагіни, незалежно від того, чи натиснув користувач на оголошення. В результаті компанія змогла дізнатися про друзів користувачів, хобі, улюблені продукти, звички покупок і навіть найінтимніші та потенційно незручні речі.