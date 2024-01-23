Росіяни-втікачі довіряють лише двом країнам: результати дослідження

Росіяни-втікачі не довіряють своїй батьківщині, натомість вірять урядам у Німеччині та Вірменії

Дві третини росіян, які працювали у вітчизняних компаніях та втекли з Росії після 24 лютого 2022 року, за цей час залишили їх. При цьому після серйозного падіння рівень доходів емігрантів так і не відновився. Це випливає з результатів дослідження проекту OutRush, у рамках якого соціологи опитали понад 10 тис. російських емігрантів, пишуть росЗМІ.

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Дослідники відзначили зміну рівня довіри російських емігрантів до громадян та влади приймаючої країни. Довіра до перших досягла позначки 86% порівняно з весною та восени 2022 року (81%), тоді як рівень довіри до урядів упав у вересні 2022 року з 66% до 53%, і з того часу не змінився. Найбільший відсоток тих, хто довіряє уряду, зафіксований у Німеччині – 85% і Вірменії (68%). У Сербії відсоток респондентів, що довіряють владі, склав 53%, Ізраїлі – 46%, Грузії – 27%, Туреччині – 20%.

«Низький рівень довіри в Грузії обумовлений політикою нинішнього уряду на чолі із партією «Грузинська мрія». Рішення турецької влади не продовжувати і не видавати візи і ВНЖ росіянам позначилося також негативно», – пояснюють автори дослідження. Середній показник довіри до урядів інших країн становив 56%.

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Як пишуть росЗМІ, за останні два роки до Вірменії з Росії переїхало понад 100 тис. осіб, які офіційно зареєстрували в країні понад 1300 компаній. Нині кількість релокантів почала зменшуватися, чимало їх або повернулися на свою батьківщину або перевели свій бізнес до інших держав.

Громадяни країни-агресора при цьому не втрачають зв'язку з батьківщиною – близько 90% цікавляться російською політикою, хоча й знизили свою громадянську та політичну активність.

Присвячений російській еміграції дослідницький проект OutRush (об'єднує міжнародну команду вчених з академічних та аналітичних інститутів) провів три хвилі опитування – у березні 2022 року, вересні 2022 року та травні – липні 2023 року. Методологія включає глибинні інтерв'ю, панельне дослідження (регулярне опитування тих самих респондентів), а також опитування нових учасників – 10,8 тис. респондентів із понад 100 країн.

Автори не гарантують, що вибірка представляє всіх емігрантів, які залишили Росію після початку війни, пов'язуючи це з відсутністю надійної статистичної інформації. Однак, пояснюють вони, результати проєкту «узгоджуються з іншими дослідженнями, присвяченими російським емігрантам».

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Зокрема, дослідники OutRush дійшли висновку, що до літа 2023 року кількість росіян, що залишили країну та працюють у вітчизняних компаніях, скоротилася до 13%. До від'їзду до них працювало 43% респондентів, у вересні 2022 року – 17%.

При цьому після серйозного падіння до вересня 2022 року рівень доходів російських емігрантів так і не відновився. Стабілізація доходів фіксується серед найбідніших респондентів, тоді як доходи найбагатших продовжують знижуватися. Рівень безробіття серед тих, хто виїхав, не росте.

Раніше стало відомо, що росіяни встановили рекорд із вживання алкоголю. Продажі спиртних напоїв у Росії стали рекордними в 2023 році, випливає з даних Федеральної служби з регулювання алкогольного та тютюнового ринків. Без урахування пива та сидру росіяни купили у магазинах 229,5 млн дал (декалітрів) такої продукції. Це на 4,1% більше, ніж у рекордному 2022-му (220,4 млн дал), пишуть росЗМІ.

Більше половини від цього обсягу (116,3 млн дал) склали напої міцністю понад 9 градусів: їх продаж збільшився на 2,8% рік до року. Найбільшою популярністю користувався коньяк (13,9 млн. дал), що продемонстрував зростання 9,4%. Також були затребувані джин, віскі, ром, текіла (зростання 14,6%, до 12,7 млн ​​дал) та лікеро-горілчані вироби міцністю понад 25 градусів (зростання 20,8%, до 14 млн дал). Обсяг споживання горілки практично не змінився, знизившись лише на 0,8% – до 75,6 млн. дал.