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Центр нацспротиву повідомив, як росіяни намагаються приховати втрати на війні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Центр нацспротиву повідомив, як росіяни намагаються приховати втрати на війні
Для зниження антипутінських настроїв влада РФ приховує реальну інформацію про кількість загиблих окупантів
фото з відкритих джерел

В трьох російських областях отримали термінову вказівку засекретити дані щодо виплат військовим та їхнім сім’ям

Російська влада планує запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати масштабні втрати на війні в Україні. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що російський пенсійний фонд отримав термінове розпорядження засекретити дані про виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям, адже ці дані є прямим доказом для підрахунку реальних втрат ЗС РФ.

«Низка регіональних філій пенсійного фонду РФ, зокрема, в Курській, Брянській, Білгородській областях, вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до «Единой государственной информационной системы социального обеспечения» інформацію про факти призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасників «сво» та їхніх сімей», – йдеться у повідомленні.

Одночасно так звані «адміністрації» на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні. Центр нацспротиву додав, що напередодні виборів президента РФ влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель особового складу росіян у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Росія втратила майже 90% військ, які мала до вторгнення в Україну. Зазначається, що країна-агресорка втратила приголомшливі 87% від загальної кількості сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, і дві третини своїх танків.

Теги: втрати росія війна

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