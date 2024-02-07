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Росіяни планували обміняти колаборантів на своїх полонених – Центр нацспротиву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни планували обміняти колаборантів на своїх полонених – Центр нацспротиву
Ворог планував обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених
фото з відкритих джерел

Росія готувала списки ув’язнених колаборантів для можливого обміну

Активісти «Кібер спротиву» отримали доступ до даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з яких стало відомо про плани обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених. Про це пише Центр національного спротиву.

За даними опору, прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського щодо надання списків ув’язнених колаборантів для можливого обміну з Україною.

Прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського
Прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського
фото: ЦНС

Центр нацспротиву наголошує, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в російських в’язницях через внутрішні розбірки окупантів.

Однак у списках є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялося й до недавнього часу вони офіційно були на свободі.

Росіяни планували обміняти колаборантів на своїх полонених – Центр нацспротиву фото 1
фото: ЦНС

«Зауважимо, що пріоритетом України є наші полонені та їх якнайшвидше звільнення. Тому російські плани міняти своїх громадян на зрадників є неприйнятними, і можуть реалізовуватися лише у хворих фантазіях Кремля», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 лютого, Україна вже змогла повернути 3 035 захисників і захисниць. Проте у полоні росіян залишаються ще тисячі українців. І про більшість своїх військовополонених у Росії українська сторона не знає.

Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

Теги: колабораціонізм окупанти росія звільнення

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