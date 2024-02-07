Росіяни планували обміняти колаборантів на своїх полонених – Центр нацспротиву

Росія готувала списки ув’язнених колаборантів для можливого обміну

Активісти «Кібер спротиву» отримали доступ до даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з яких стало відомо про плани обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених. Про це пише Центр національного спротиву.

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За даними опору, прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського щодо надання списків ув’язнених колаборантів для можливого обміну з Україною.

Прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського фото: ЦНС

Центр нацспротиву наголошує, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в російських в’язницях через внутрішні розбірки окупантів.

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Однак у списках є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялося й до недавнього часу вони офіційно були на свободі.

фото: ЦНС

«Зауважимо, що пріоритетом України є наші полонені та їх якнайшвидше звільнення. Тому російські плани міняти своїх громадян на зрадників є неприйнятними, і можуть реалізовуватися лише у хворих фантазіях Кремля», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 лютого, Україна вже змогла повернути 3 035 захисників і захисниць. Проте у полоні росіян залишаються ще тисячі українців. І про більшість своїх військовополонених у Росії українська сторона не знає.

Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.