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Збиття російського А-50. Оприлюднено список загиблих військових РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Збиття російського А-50. Оприлюднено список загиблих військових РФ
фото з відкритих джерел

На борту знищеного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 загинули шестеро військовослужбовців РФ

Полковник Збройних сил України Анатолій Штефан, відомий як «Штірліц», оприлюднив перелік імен російських офіцерів, які загинули на борту знищеного літака ДРЛО А-50 Військово-космічних сил РФ. Про це повідомив Анатолій Штефан, з посиланням на російські Telegram-канали.

«Чекаємо на парадні фото», – написав Штефан.

За його інформацією, на борту загинули наступні службовці ВКС РФ, які вважаються зниклими безвісти:

  • Левченко Ст В., підполковник, командир борту;
  • Квасов М.А., майор, штурман;
  • Шадров А.С., майор;
  • Кутузов Д.А., капітан;
  • Болясніков М.С., капітан;
  • Ізмайлов А.І., старший лейтенант.

Крім того, за попередньою інформацією, на борту пошкодженого Іл-22 загинув полковник Бурмістрів.

Збиття російського А-50. Оприлюднено список загиблих військових РФ фото 1

Як повідомлялося, в результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 російських військових льотчиків

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.  Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00. Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.

Читайте також: Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
Теги: літак Валерій Залужний полковник росіяни

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