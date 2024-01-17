Збиття російського А-50. Оприлюднено список загиблих військових РФ

На борту знищеного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 загинули шестеро військовослужбовців РФ

Полковник Збройних сил України Анатолій Штефан, відомий як «Штірліц», оприлюднив перелік імен російських офіцерів, які загинули на борту знищеного літака ДРЛО А-50 Військово-космічних сил РФ. Про це повідомив Анатолій Штефан, з посиланням на російські Telegram-канали.

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«Чекаємо на парадні фото», – написав Штефан.

За його інформацією, на борту загинули наступні службовці ВКС РФ, які вважаються зниклими безвісти:

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Левченко Ст В., підполковник, командир борту;

Квасов М.А., майор, штурман;

Шадров А.С., майор;

Кутузов Д.А., капітан;

Болясніков М.С., капітан;

Ізмайлов А.І., старший лейтенант.

Крім того, за попередньою інформацією, на борту пошкодженого Іл-22 загинув полковник Бурмістрів.

Як повідомлялося, в результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 російських військових льотчиків.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00. Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.