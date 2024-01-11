Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль готує нову заборону для росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль готує нову заборону для росіян
фото із відкритих джерел

Заступник голови Мінфіну РФ поскаржився на дії росіян

У Мінфіні Росії поскаржилися, що мешканці країни почали «у кишенях» вивозити з неї золото. Причому «надто багато». Причина – поки що це є законним способом обійти мито. Втім, невдовзі влада країни цю можливість прибере – проєкт про обмеження вивезення дорогоцінного матеріалу вже готується, пишуть росЗМІ.

Річ у тім, що з 1 жовтня 2023 уряд РФ запровадив тимчасові експортні мита з прив'язкою до курсу рубля на низку товарів, зокрема золото. При цьому мита прив'язані до вартості долара. Зокрема:

  • якщо ціна за долар менш ніж 80 рублів (33,6 грн за актуальним курсом НБУ), мито дорівнює нулю;
  • за вартості долара дорожче 95 рублів (39,9 грн) воно становитиме 7%.

«Зараз ми боїмося, що ситуація просто вийде з-під контролю через те, що вивезення фізособами стало способом обійти мито, причому законним. І ми бачимо різке зростання вивезення, звичайно, після введення мита. Я цифри не можу називати, але воно кратне. Просто люди повезли в кишенях. Навіщо платити, припустимо, 7%, якщо можна не платити. Розпихали по кишенях і поїхали», – розповів заступник голови Мінфіну РФ Олексій Моїсеєв.

При цьому він підкреслив: влада Росії вже готує обмеження експорту золота фізособами. Хочуть встановити фіксовані обсяги.

«Був варіант – накопиченим результатом, але зрозуміли, що неможливо буде контролювати під час перевезення через кордони країн-членів митного союзу, а це одна з великих частин проблем. Тому зараз передбачається, що це буде саме номінал, він досить невеликий», – анонсував зміни для росіян Моїсеєв.

Раніше стало відомо, що Росія намагалась сховати свої валютні та золоті резерви, проте і вони можуть бути незабаром конфісковані низкою країн. Уже зараз країна-агресор не може розпоряджатися приблизно половиною своїх золотовалютних резервів, заморожених санкціями, а західні країни шукають підстави для їх використання чи конфіскації. Експерти вважають, що якщо виникне прецедент із вилученням заблокованих активів, це змусить інші країни змінити підходи до управління резервами, а також позбавить іноземних інвесторів надій на повернення активів, що залишилися в країні-агресорі. 

Російський Центральний банк (ЦБР), як і всі регулятори світу, розміщував золотовалютні резерви в найліквідніших і надійних активах, якими є резервні валюти, золото та держоблігації країн з найвищим кредитним рейтингом, але геополітика змусила Банк Росії переглянути принципи управління валютними активами.

У 2023 році ЦБР повідомив, що повністю позбувся вкладень у казначейські облігації США і не купує цих паперів. Щодо золотого запасу Росії, то, згідно з повідомленням регулятора, вже в 2021 році активи в дорогоцінних металах, що складаються із золота, нібито повністю знаходилися в сховищах ЦБР.

Читайте також: РФ зберігала половину своїх золотовалютних резервів у західних країнах – Reuters
Теги: золото перевезення влада росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї
Тайвань посилив санкції проти Росії та Білорусі
26 грудня, 2023, 17:51
Тадей Едер очолював Львівський національний академічний театр опери та балету майже 20 років
Помер багаторічний директор Львівської опери
16 грудня, 2023, 19:15
У Судані «Вагнер» контролює великий золотопереробний завод
Африканське золото принесло Росії близько $2,5 млрд – RFI
19 грудня, 2023, 09:30
Гендиректор асоціації зазначив, що наразі російські сляби на 26% дешевші, ніж сляби з інших третіх країн
Eurofer розкритикував продовження квот на імпорт російських напівфабрикатів: «це історична помилка»
22 грудня, 2023, 12:11
Україна готує на фронті три лінії оборони
Що чекає на фронт без допомоги Заходу: нардепка розкрила план дій України
17 грудня, 2023, 17:59
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Путін розповів, як довго готовий воювати з Україною
28 грудня, 2023, 00:39
Царьов назвав ракетний обстріл наймасованішим за останнім рік та заявив про велику кількість прильотів
Колаборант Царьов вигадав пояснення, чому Путін влаштував масовану атаку по Україні
29 грудня, 2023, 08:53
Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях
Розвідка відреагувала на статтю The New York Times про готовність Путіна до перемир’я
24 грудня, 2023, 18:01
Тривожних «дзвіночків» для харків'ян немає - ЗСУ
Новий наступ на Харків: ЗСУ спростували заяви іноземних медіа
9 сiчня, 21:35

Політика

Кремль готує нову заборону для росіян
Кремль готує нову заборону для росіян
«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні
«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні
Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів
Державний телеканал Китаю показав фільм про високопосадовців-корупціонерів
Президент Естонії Каріс: Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери
Президент Естонії Каріс: Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
63K
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
20K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
20K
Росія прийняла новий вантажний борт з Ірану: ЗСУ попередили українців
9800
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9422
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича

Новини

Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Сьогодні, 13:21
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua