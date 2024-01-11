Кремль готує нову заборону для росіян

Заступник голови Мінфіну РФ поскаржився на дії росіян

У Мінфіні Росії поскаржилися, що мешканці країни почали «у кишенях» вивозити з неї золото. Причому «надто багато». Причина – поки що це є законним способом обійти мито. Втім, невдовзі влада країни цю можливість прибере – проєкт про обмеження вивезення дорогоцінного матеріалу вже готується, пишуть росЗМІ.

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Річ у тім, що з 1 жовтня 2023 уряд РФ запровадив тимчасові експортні мита з прив'язкою до курсу рубля на низку товарів, зокрема золото. При цьому мита прив'язані до вартості долара. Зокрема:

якщо ціна за долар менш ніж 80 рублів (33,6 грн за актуальним курсом НБУ), мито дорівнює нулю;

за вартості долара дорожче 95 рублів (39,9 грн) воно становитиме 7%.

«Зараз ми боїмося, що ситуація просто вийде з-під контролю через те, що вивезення фізособами стало способом обійти мито, причому законним. І ми бачимо різке зростання вивезення, звичайно, після введення мита. Я цифри не можу називати, але воно кратне. Просто люди повезли в кишенях. Навіщо платити, припустимо, 7%, якщо можна не платити. Розпихали по кишенях і поїхали», – розповів заступник голови Мінфіну РФ Олексій Моїсеєв.

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При цьому він підкреслив: влада Росії вже готує обмеження експорту золота фізособами. Хочуть встановити фіксовані обсяги.

«Був варіант – накопиченим результатом, але зрозуміли, що неможливо буде контролювати під час перевезення через кордони країн-членів митного союзу, а це одна з великих частин проблем. Тому зараз передбачається, що це буде саме номінал, він досить невеликий», – анонсував зміни для росіян Моїсеєв.

Раніше стало відомо, що Росія намагалась сховати свої валютні та золоті резерви, проте і вони можуть бути незабаром конфісковані низкою країн. Уже зараз країна-агресор не може розпоряджатися приблизно половиною своїх золотовалютних резервів, заморожених санкціями, а західні країни шукають підстави для їх використання чи конфіскації. Експерти вважають, що якщо виникне прецедент із вилученням заблокованих активів, це змусить інші країни змінити підходи до управління резервами, а також позбавить іноземних інвесторів надій на повернення активів, що залишилися в країні-агресорі.

Російський Центральний банк (ЦБР), як і всі регулятори світу, розміщував золотовалютні резерви в найліквідніших і надійних активах, якими є резервні валюти, золото та держоблігації країн з найвищим кредитним рейтингом, але геополітика змусила Банк Росії переглянути принципи управління валютними активами.

У 2023 році ЦБР повідомив, що повністю позбувся вкладень у казначейські облігації США і не купує цих паперів. Щодо золотого запасу Росії, то, згідно з повідомленням регулятора, вже в 2021 році активи в дорогоцінних металах, що складаються із золота, нібито повністю знаходилися в сховищах ЦБР.