Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
У 2022 році Сергій Гамалій із дружиною тримали готівку у різних валютах: 1,83 млн грн, 155 тис. євро, $105,4 тис. і 280 тис. польських злотих
фото: Хмельницька ОДА

Нерухомість у Польщі площою 172 кв. м за 11,5 млн грн спочатку з'явилася у декларації, а потім... зникла

Голова Хмельницької ОДА у 2020-2023 роках Сергій Гамалій прибрав зі своєї електронної декларації будинок у Польщі, який раніше вказала його дружина Вікторія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виправлену е-декларацію за 2022 рік колишнього очільника області.

17 січня Гамалій через сайт НАЗК оприлюднив електронну декларацію за 2022 рік. У ній, зокрема, було відображено купівлю житлового будинку площею 171,59 кв. м у Польщі вартістю 11,52 млн грн. Володільцем розкішної нерухомості вказано дружину експосадовця Вікторію Гамалій.

Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі фото 1
дані з реєстру декларацій

Проте 26 січня колишній голова Хмельницької ОДА показав виправлений варіант своєї декларації за 2022 рік. Тепер у ній відсутній запис про купівлю дружиною дорогого будинку у Польщі.

Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі фото 2
дані з реєстру декларацій

Натомість у виправленій е-декларації з’явилися відомості про те, що у 2022 року Вікторія Гамалій одержала 299,7 тис. грн зарплати від роботодавця у польському місті Тчеві. Іще дружина колишнього голови ОДА задекларувала 149,3 тис. грн соціальних виплат на дітей від Міністерства праці та соціальної політики Польщі.

Крім цього, ексголови ОДА задекларував, що має у Польщі квартиру площею 57 кв. м і будинок та гараж з земельною ділянкою загальною площею 161,75 кв. м. Це майно куплено у 2003 і 2011 роках, відповідно. Також у 2019 році Сергій Гамалій за 5,65 млн грн придбав житловий будинок у Туреччині.

У 2022 році Сергій Гамалій тримав готівкою 1,83 млн грн, $65 тис. і 55 тис. євро, його дружина – 280 тис. польських злотих, 100 тис. євро і $40,4 тис.

Як відомо, 15 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гамалія з посади очільника Хмельницької обласної військової адміністрації.

Читайте також: Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
Теги: війна декларація Хмельниччина влада Польща нерухомість гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль готує громадську думку (наших партнерів) до неминучості та бажаності договорняка
Сигнали від Росії, які ми ігноруємо
12 сiчня, 21:50
Уламки збитого «Шахеда» в полі Вінниччини
Сили оборони показали уламки збитого «Шахеда» на Вінниччині (фото)
27 грудня, 2023, 09:03
Subway є однією з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування
НАЗК внесло найбільшу у світі мережу швидкого харчування до списку спонсорів війни
10 сiчня, 15:58
Росіяни намагаються знайти слабке місце в українській обороні
Окупанти різко збільшили кількість атак поблизу Мар’їнки
Вчора, 16:40
Штурм Макіївки та наступ на Харківщину: яка ситуація в регіонах
Штурм Макіївки та наступ на Харківщину: яка ситуація в регіонах
31 грудня, 2023, 20:11
Збиття літака МАУ: Іран приховує імена засуджених
Збиття літака МАУ: Іран приховує імена засуджених
8 сiчня, 17:40
40% населення України потребуватиме гуманітарної допомоги
Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру
10 сiчня, 05:15
Економічні проблеми та політика Китаю відбилась на настроях інвесторів
Поганий знак: інвестори масово виводять капітали з Китаю
23 сiчня, 12:30
Серед міжнародних нагород Гельман: Leica Oskar Barnack Award, Pictures of the Year та Istanbul Photo Awards
Росіянка буде в журі конкурсу фотожурналістики: реакція українських фотографів
15 сiчня, 13:53

Політика

Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
Подоляк оцінив можливість нового великого наступу Росії
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список
Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом
Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом
Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації
Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації
Зеленський оновив склад Ради з молодіжних питань
Зеленський оновив склад Ради з молодіжних питань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
21K
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему
19K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
16K
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
15K
Архімандрит Кирило Говорун: У РПЦ може з’явитися свій Пригожин
13K
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ

Новини

Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua