Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі

У 2022 році Сергій Гамалій із дружиною тримали готівку у різних валютах: 1,83 млн грн, 155 тис. євро, $105,4 тис. і 280 тис. польських злотих

Нерухомість у Польщі площою 172 кв. м за 11,5 млн грн спочатку з'явилася у декларації, а потім... зникла

Голова Хмельницької ОДА у 2020-2023 роках Сергій Гамалій прибрав зі своєї електронної декларації будинок у Польщі, який раніше вказала його дружина Вікторія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виправлену е-декларацію за 2022 рік колишнього очільника області.

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17 січня Гамалій через сайт НАЗК оприлюднив електронну декларацію за 2022 рік. У ній, зокрема, було відображено купівлю житлового будинку площею 171,59 кв. м у Польщі вартістю 11,52 млн грн. Володільцем розкішної нерухомості вказано дружину експосадовця Вікторію Гамалій.

дані з реєстру декларацій

Проте 26 січня колишній голова Хмельницької ОДА показав виправлений варіант своєї декларації за 2022 рік. Тепер у ній відсутній запис про купівлю дружиною дорогого будинку у Польщі.

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дані з реєстру декларацій

Натомість у виправленій е-декларації з’явилися відомості про те, що у 2022 року Вікторія Гамалій одержала 299,7 тис. грн зарплати від роботодавця у польському місті Тчеві. Іще дружина колишнього голови ОДА задекларувала 149,3 тис. грн соціальних виплат на дітей від Міністерства праці та соціальної політики Польщі.

Крім цього, ексголови ОДА задекларував, що має у Польщі квартиру площею 57 кв. м і будинок та гараж з земельною ділянкою загальною площею 161,75 кв. м. Це майно куплено у 2003 і 2011 роках, відповідно. Також у 2019 році Сергій Гамалій за 5,65 млн грн придбав житловий будинок у Туреччині.

У 2022 році Сергій Гамалій тримав готівкою 1,83 млн грн, $65 тис. і 55 тис. євро, його дружина – 280 тис. польських злотих, 100 тис. євро і $40,4 тис.

Як відомо, 15 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гамалія з посади очільника Хмельницької обласної військової адміністрації.