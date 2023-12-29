Google заплатить $5 млрд за стеження за користувачами в режимі «інкогніто»

Компанію звинувачують в тому, що вона обманює користувачів і збирає про них інформацію

Розгляд позову проти корпорації продовжується з 2020 року

Корпорація Google виплатить $5 млрд у рамках попереднього врегулювання за колективним позовом, який стосується режиму «інкогніто» в браузері Chrome. Про це пише Ars Technica.

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Позов проти Google був поданий ще у 2020 році – пошукового гіганта звинувачували в тому, що він свідомо обманює користувачів, змушуючи їх думати, що вони контролюють інформацію, яку про них збирає Chrome. В ході процесу було встановлено, що корпорація збирає дані через Google Analytics, менеджер реклами Google та інші додатки і плагіни, незалежно від того, чи натиснув користувач на оголошення. В результаті компанія змогла дізнатися про друзів користувачів, хобі, улюблені продукти, звички покупок і навіть найінтимніші та потенційно незручні речі.

Google намагався відхилити позов, вказуючи на повідомлення, яке відображається, коли користувачі вмикають режим «інкогніто» у браузері Chrome. У ньому говориться, що «кожен раз, коли користувач відкриває нову вкладку, веб-сайти можуть збирати інформацію про вашу активність в інтернеті».

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Зазначається, що багато користувачів звикли вважати, що режим анонімного перегляду Chrome дозволяє вберегти їх від пильного стеження спецслужб. Згідно зі скаргою, під збір даних потрапили мільйони людей, які використовували «інкогніто» з 2016 року, що пояснює величезну суму врегулювання.

До слова, компанія Google незабаром внесе зміни до роботи Google Maps для ускладнення доступу правоохоронців до інформації про історію місцезнаходження користувачів. Починаючи з 2024 року сервіс зберігатиме історію пересувань користувачів локально на їхніх пристроях, а не в хмарному сховищі.

Нагадаємо, традиційно компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google у 2023 році. Зокрема, серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці був запит «Графік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Також серед трендових запитів року – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС».