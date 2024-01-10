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Росіяни почали мобілізовувати фермерів на окупованих територіях: ГУР розкрило деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни почали мобілізовувати фермерів на окупованих територіях: ГУР розкрило деталі
Під загрозою примусової мобілізації перебувають усі чоловіки, віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки
фото з відкритих джерел

Окупанти вимагають у фермерів призовного віку негайно стати на військовий облік

Росія активізувала механізми примусової мобілізації на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. На війну забирають фермерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що росіяни вимагають у фермерів призовного віку негайно стати на військовий облік. Для цього їм надсилають письмові директиви.

Якщо сільськогосподарські підприємства чи окремі фермери не виконуватимуть ці накази, то їх будуть штрафувати на суму 400 тис. рублів (близько 4500 доларів), однак сплата цієї суми аж ніяк не гарантує уникнення участі у війні проти України в лавах армії Росії.

«Під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі чоловіки, віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки, яких Москва так само заганяє до окупаційного війська», – йдеться в повідомленні.

Розвідка пояснює активізацію мобілізації тим, що російська армія потребує покриття втрат особового складу, а також зниженням підтримки війни серед російського населення.

До того ж, у Кремлі наразі вважають, що оголосити масштабну хвилю мобілізації в Росії зараз неможливо, щоб не погіршувати соціальний фон перед виборами.

Нагадаємо, російські загарбники в Луганській області протягом трьох місяців хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців.

До слова, станом на січень 2024 року Росія зосередила на тимчасово окупованих територіях України близько 35 тисяч росгвардійців. 

Теги: армія окуповані території росіяни

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