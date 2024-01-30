Окупанти атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках: аналіз ISW

Росіяни в окупованому Криму формують нові угруповання та підрозділи для посилення невизначених підрозділів РФ на східному березі Херсонської області

Українські та російські війська ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Російські загарбники атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські війська досягли незначного успіху в лісосмузі на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

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Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної поблизу Тернів і Ямполівки; в районі Серебрянського лісу і біля Білогорівки.

29 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали біля Білогорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Шумів та Північного (на захід від Горлівки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південно-східну околицю Авдіївки. Позиційні бойові дії тривали поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, на схід від Авдіївського коксохімічного заводу, в районі ресторану «Царська охота», біля Тоненького, Первомайського та Невельського.

29 січня позиційні бої також тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

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Позиційні бої були поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Російські сили нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північ від Приютного, поблизу Золотої Ниви та Старомайорського.

Російські блогери стверджували, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначного успіху в межах Кринок на сіхдному (лівому) березі Херсонської області.

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Речник Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що російські війська в окупованому Криму формують нові угруповання та підрозділи для посилення невизначених підрозділів РФ на східному березі Херсонської області, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Раніше речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк під час брифінгу прокоментувала певне просування українських військових на лівобережжі Херсонської області.

Нагадаємо, російські окупанти то збільшують, то знову зменшують кількість штурмів на півдні. Українські захисники спостерігають у ворога таку собі «тахікардію».