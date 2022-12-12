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На трасі Київ-Чоп загорівся рейсовий автобус (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На трасі Київ-Чоп загорівся рейсовий автобус (фото)
Рятувальникам знадобилося менш як 30 хв, щоб загасити автобус
фото: пресслужба ДСНС

Причина пожежі наразі встановлюється

Сьогодні, 12 грудня, на автошляху Київ-Чоп горів рейсовий автобус. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Рятувальникам знадобилося менш як 30 хв, щоб загасити автобус, але він встиг згоріти вщент.

«Вранці 12 грудня на автошляху Київ -Чоп біля с. Н. Солотвино Ужгородського району, під час руху загорівся рейсовий автобус марки І-VAN. На щастя, ніхто з людей не постраждав», – йдеться в повідомленні.

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Для того, щоб ліквідувати пожежу рятувальникам знадобилося менш як 30 хв, однак вогонь встиг знищити салон транспорту. «Причину пожежі та завдану матеріальну шкоду встановлюють правоохоронці», - додали в пожежній службі.

Раніше повідомлялося, що уЛьвівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії.

Теги: автобус Щастя ДСНС пожежа Закарпаття аварія

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