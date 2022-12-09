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Масштабна пожежа у Москві. Наслідки вражають (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масштабна пожежа у Москві. Наслідки вражають (відео)
МНС Росія каже, пожежа сталася через порушення техніки безпеки
скріншот із відео

У столиці країни-агресорки згорів торговий центр

Сьогодні у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки». Площа займання становила приблизно 7 тис. кв. Як свідчать відеокадри з місця пожежі, торговий центр вигорів вщент.

Повідомлялося, що внаслідок вибуху повалилося перекриття.  

Поки російські рятувальники не повідомляли про постраждалих чи загиблих.  

Як відомо, за висновками російського МНС причиною пожежі у торговому центрі «Мега Хімки» стало порушення правил зварювальних робіт.

Нагадаємо, торговий центр на Ленінградському шосе у Підмосков'ї запалав рано-вранці 9 грудня. Вогонь поширився на території гіпермаркету OBI, очевидці повідомляли про потужний вибух під час пожежі та публікували його кадри. Внаслідок пожежі будівельний гіпермаркет майже повністю вигорів, але пожежа не поширилася на інші частини ТЦ. Загинув охоронець торговельного центру.
 

Теги: відео пожежа рятувальники росія

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