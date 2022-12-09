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Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)
Унаслідок пожежі загинув охоронець магазину
фото: скріншот відео

Наразі розглядаються дві причини пожежі

Унаслідок пожежі в російському гіпермаркеті «ОБІ»  на Ленінградському шосе під Москвою прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Як повідомляється, усередині будівлі вибухнули аерозолі і балончики з фарбою. Площа обвалення становить 17000 кв.

На відео можна побачити, які люди біжать з парковки біля торгівельного центру.

Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео) фото 1

За наявною інформацією, внаслідок пожежі загинув охоронець магазину. Тіло охоронця було знайдене на вулиці з пробитою головою. За попередніми даними, під час евакуації з будівлі на нього впала металева конструкція. З палаючого гіпермаркету чоловік одним з останніх пішов. Від складу будівельних і господарських товарів залишилися тільки несучі конструкції.

Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео) фото 2

Наразі розглядаються дві причини пожежі. Перший – підпал, другий – коротке замикання. Рятувальники планують загасити авіацію для гасіння пожежі.

Як повідомлялося, у Росії сталася масштабна пожежа у великому торговому комплексі «Мега Хімки», розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області. 

Теги: пожежа чоловік відео росія

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