Масштабна пожежа у Москві: пролунали вибухи, є жертви (фото, відео)

Наразі розглядаються дві причини пожежі

Унаслідок пожежі в російському гіпермаркеті «ОБІ» на Ленінградському шосе під Москвою прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляється, усередині будівлі вибухнули аерозолі і балончики з фарбою. Площа обвалення становить 17000 кв.

На відео можна побачити, які люди біжать з парковки біля торгівельного центру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За наявною інформацією, внаслідок пожежі загинув охоронець магазину. Тіло охоронця було знайдене на вулиці з пробитою головою. За попередніми даними, під час евакуації з будівлі на нього впала металева конструкція. З палаючого гіпермаркету чоловік одним з останніх пішов. Від складу будівельних і господарських товарів залишилися тільки несучі конструкції.

Наразі розглядаються дві причини пожежі. Перший – підпал, другий – коротке замикання. Рятувальники планують загасити авіацію для гасіння пожежі.

Як повідомлялося, у Росії сталася масштабна пожежа у великому торговому комплексі «Мега Хімки», розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області.