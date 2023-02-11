На Вінниччині знайдено уламки ракет морського базування «Калібр»

Уламки виявили після масованого обстрілу 10 лютого

Уламки російської крилатої ракети морського базування «Калібр» знайшли у Вінницькій області після масованого обстрілу 10 лютого. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Уламки крилатої ракети морського базування «Калібр», знайдені у Вінницькій області 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів», – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Наадаємо, під час чергового масованого обстрілу України противник запустив 106 ракет, зокрема цілив по цивільній інфраструктурі. Під час нього ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300, та 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.