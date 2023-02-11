Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 лютого

Розпочалася 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, зокрема цілив по цивільній інфраструктурі. Попри значні втрати, окупанти продовжують вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.

Ворожі удари по Україні

Під час чергового масованого обстрілу України противник запустив 106 ракет, зокрема цілив по цивільній інфраструктурі. Під час нього ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300, та 74 крилаті ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області; Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки – Сумської та Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інші важливі об’єкти противника.

Злочини окупантів

У місті Мелітополь, колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректись громадянства України, написавши відповідну заяву.

У окремих населених пунктах тимчасово зайнятої Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань.

У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів. Трохи раніше в окремих населених пунктах Луганської області відзначалась робота мобільних крематоріїв противника.

Теги: Генштаб ЗСУ ворог окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігурант отримав підозру
Правоохоронці викрили агента ФСБ, який мобілізувався до лав ЗСУ
31 сiчня, 15:19
Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах
350 днів війни: авіація Сил оборони потужно вдарила по позиціях ворога
8 лютого, 18:42
Повітряні сили пояснили, чому не збили ракету над країною НАТО
Повітряні сили пояснили, чому не збили ракету над країною НАТО
Вчора, 11:45

Події в Україні

Литва передала Україні зенітні установки L70
Литва передала Україні зенітні установки L70
У російських окупантів серйозний дефіцит боєприпасів – канадська розвідка
У російських окупантів серйозний дефіцит боєприпасів – канадська розвідка
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз
Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз
У Білому домі спрогнозували, коли буде новий наступ РФ на українські території
У Білому домі спрогнозували, коли буде новий наступ РФ на українські території
Росія може відкрити новий фронт для відвернення ЗСУ зі сходу – NYT
Росія може відкрити новий фронт для відвернення ЗСУ зі сходу – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
24K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
18K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
17K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
15K
Відсьогодні оператор Vodafone збільшує тарифи
13K
Російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО

Новини

Лукашенко нарешті зізнався, ким він є насправді (відео)
Сьогодні, 02:00
Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
Сьогодні, 01:17
Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Вчора, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Вчора, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Вчора, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Вчора, 15:49

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту