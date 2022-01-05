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    Події в Україні

    На Вінничині двоє братиків посеред зими босоніж втекли з дому (фото)

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    Наразі поліцейські з'ясовують, що змусило хлопчиків 6 і 12-ти років тікати за 10 кілометрів від домівки - На Вінничині двоє братиків посеред зими босоніж втекли з дому (фото)
    Наразі поліцейські з'ясовують, що змусило хлопчиків 6 і 12-ти років тікати за 10 кілометрів від домівки
    фото: Нацполіція

    Поліцейські знайшли дітей на трасі і відвезли до бабусі

    У Вінницькій області у поліцію надійшло повідомлення про дітей, яких помітили на дорозі. Хлопці були без дорослих і босі. Про це 5 січня повідомив повідомив портал МВС.

    «Громадяни їхали на автомобілі по трасі й звернули увагу, що діти самі йдуть вздовж дороги без взуття. Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, та розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися у придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область», – розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

    Правоохоронці зігріли та заспокоїли діток. Братики розповіли, що живуть із меншою сестричкою, мамою та вітчимом, який їх нібито ображає. І це стало причиною того, що вони пішли шукати прихистку в бабусі, яка живе у Балті Одеської області.

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    Ювенали розшукали жінку. Виявилося: онуки – часті гості в її домі, тому вона мала всі необхідні речі, щоб перевдягнути їх.

    «Про ситуацію, що склалася, ми сповістили колег із сусідньої області. На той час повідомлення про зникнення з дому дітей їм не надходило. Зараз поліцейські шукають матір хлопчиків, аби з’ясувати, що все-таки сталося в їхній родині. Поки ж Ваня та Сашко залишатимуться з бабусею», – зазначила Катерина Нігрецкул.

    Нагадаємо, раніше в Ужгороді від матері та вітчима через постійні побої втекло троє дітей.

    Теги: МВС дороги діти Одещина Вінниччина
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    На Вінничині двоє братиків посеред зими босоніж втекли з дому (фото)