На Вінничині двоє братиків посеред зими босоніж втекли з дому (фото)
Поліцейські знайшли дітей на трасі і відвезли до бабусі
У Вінницькій області у поліцію надійшло повідомлення про дітей, яких помітили на дорозі. Хлопці були без дорослих і босі. Про це 5 січня повідомив повідомив портал МВС.
«Громадяни їхали на автомобілі по трасі й звернули увагу, що діти самі йдуть вздовж дороги без взуття. Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, та розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися у придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область», – розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.
Правоохоронці зігріли та заспокоїли діток. Братики розповіли, що живуть із меншою сестричкою, мамою та вітчимом, який їх нібито ображає. І це стало причиною того, що вони пішли шукати прихистку в бабусі, яка живе у Балті Одеської області.
Ювенали розшукали жінку. Виявилося: онуки – часті гості в її домі, тому вона мала всі необхідні речі, щоб перевдягнути їх.
«Про ситуацію, що склалася, ми сповістили колег із сусідньої області. На той час повідомлення про зникнення з дому дітей їм не надходило. Зараз поліцейські шукають матір хлопчиків, аби з’ясувати, що все-таки сталося в їхній родині. Поки ж Ваня та Сашко залишатимуться з бабусею», – зазначила Катерина Нігрецкул.
Нагадаємо, раніше в Ужгороді від матері та вітчима через постійні побої втекло троє дітей.