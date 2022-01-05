На Вінничині двоє братиків посеред зими босоніж втекли з дому (фото)

Наразі поліцейські з'ясовують, що змусило хлопчиків 6 і 12-ти років тікати за 10 кілометрів від домівки

Поліцейські знайшли дітей на трасі і відвезли до бабусі

У Вінницькій області у поліцію надійшло повідомлення про дітей, яких помітили на дорозі. Хлопці були без дорослих і босі. Про це 5 січня повідомив повідомив портал МВС.

«Громадяни їхали на автомобілі по трасі й звернули увагу, що діти самі йдуть вздовж дороги без взуття. Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, та розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися у придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область», – розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

Правоохоронці зігріли та заспокоїли діток. Братики розповіли, що живуть із меншою сестричкою, мамою та вітчимом, який їх нібито ображає. І це стало причиною того, що вони пішли шукати прихистку в бабусі, яка живе у Балті Одеської області.

Ювенали розшукали жінку. Виявилося: онуки – часті гості в її домі, тому вона мала всі необхідні речі, щоб перевдягнути їх.

«Про ситуацію, що склалася, ми сповістили колег із сусідньої області. На той час повідомлення про зникнення з дому дітей їм не надходило. Зараз поліцейські шукають матір хлопчиків, аби з’ясувати, що все-таки сталося в їхній родині. Поки ж Ваня та Сашко залишатимуться з бабусею», – зазначила Катерина Нігрецкул.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді від матері та вітчима через постійні побої втекло троє дітей.