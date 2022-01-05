Житель Дніпра загинув під час катання на санчатах: медики розповіли деталі

До моменту приїзду медиків чоловік був у стані клінічної смерті

У Дніпрі 3 січня стався нещасний випадок у парку «Зелений Гай». 45-річний чоловік урізався в дерево під час катання на санчатах зі своєю донькою. Він загинув на місці, повідомляє «Інформатор».

Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко на пресконференції розповів, що виклик із парку «Зелений Гай» у «швидку» надійшов ввечері 3 січня.

«Бригади доїхали за 10 хвилин. Було складно з тим, щоб дістатися до потерпілого, оскільки гірки обмерзлі. До моменту приїзду медиків чоловік був у стані клінічної смерті. Він ударився об дерево спиною під час спуску з гірки на пластиковій дошці разом з донькою. Дві бригади проводили реанімаційні заходи протягом 30 хвилин, але потерпілого врятувати не вдалося. Медики констатували біологічну смерть», – розповів Шевченко.

Директор КП «Міська інфраструктура» Олексій Тесля наголосив, що гірки у парку «Зелений Гай» не призначені для катання.

«Це просто схили балки. Про небезпеку катання попереджають таблички. Але, на жаль, люди не звертають уваги на небезпеку і щороку тут трапляються якісь інциденти», – заявив Тесля.

Раніше повідомлялося, що житель Дніпра катався на санчатах із дочкою і врізався в електроопору. Його дочка отримала тупу травму живота, її госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню.