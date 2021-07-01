На Волині буревій повалив дерева та зірвав дахи з будинків (фото, відео)

Через негоду затопленими виявилися вулиці міст, уламками дерев пошкодило машини

У Волинській області вирувала негода, як наслідок повалені дерева та зірвані дахи будинків. У Володимирі-Волинську гроза розпочалась в обідню пору, 1 липня, 2021 року.

Через негоду затопленими виявилися вулиці міст, уламками дерев пошкодило машини. Через великий потік води пішоходам важко пересуватися містом.

У спільноті «Твій Володимир» користувачі діляться світлинами з місця подій.

Нагадаємо, грозові дощі сьогодні будуть у більшості областей України. Вони оминуть тільки схід та південний схід України.

Сьогодні дощі у західних, північних, південних, центральних областях. Сухо буде на сході та південному сході. Також очікуються град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).