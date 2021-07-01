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    У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали - В Україні оголошено штормове попередження
    У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали
    Фото: glavcom.ua

    Синоптики назвали регіони, в яких буде гроза та шквали

    Грозові дощі сьогодні будуть у більшості областей України. Вони оминуть тільки схід та південний схід України.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Укргідрометцентр.

    Сьогодні дощі у західних, північних, південних, центральних областях. Сухо буде на сході та південному сході.

    Також очікуються град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

    У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Синоптики попереджали раніше, що початок липня буде теплим та дощовим. Так, 1 липня в Україні буде мінливо хмарна та багата на опади погода.

    До слова, новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище спека Укргідрометцентр українці дощ
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    В Україні оголошено штормове попередження