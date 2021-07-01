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    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)

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    Стихія добряче пошматувала Львів - Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Стихія добряче пошматувала Львів
    Фото з відкритих джерел

    Через опади та вітер у Львові дерева попадали на авто, вулиці знеструмлені

    Злива у Львові сьогодні, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шкальний вітер та випав великий град. Про це повідомив міський голова міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

    Шквальний вітер сягав 19−24 м/с.

    Жителі міста активно викладають нові фото наслідків негоди в соцмережі та закликають небайдужих громадян долучитися до роботи, аби усунути наслідки негоди.

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    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)
    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)

    Через опади та вітер у Львові дерева попадали на авто, вулиці знеструмлені. Містяни скаржаться на перебої зі світлом у Сихівському, Личаківському та Шевченківському районах.

    Негода у Львові вимкнула струм, тому не курсує електротранспорт, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.

    «Комунальні служби вже працюють. Непростий час, але, на жаль, проти стихії ми безсилі. Дякувати Богу – ніхто не постраждав», – заявив мер міста Андрій Садовий.

    Додамо, що після обіду 25 травня Львів накрила потужна буря та злива. Очевидці повідомляють про повалені дерева і пошкоджені дахи у різних районах Львова.

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    Теги: Львів Україна негода
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    Гроза у Львові. Відомі нові деталі (фото, відео)