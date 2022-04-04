На Волині ППО збила повітряну ціль. Уламки впали на будинок

За попередньою інформацією жертв немає

У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко в Телеграм.

«За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти», – написав Погуляйко.

Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців. Як повідомлялося, Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів.

Читайте також: