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    Події в Україні

    На Волині ППО збила повітряну ціль. Уламки впали на будинок

    На Волині ППО збила повітряну ціль. Уламки впали на будинок
    фото: Генштаб ЗСУ

    За попередньою інформацією жертв немає

    У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко в Телеграм.

    «За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти», – написав Погуляйко.

    Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців. Як повідомлялося, Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Волинська область Україна ракета окупація #stoprussia
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    На Волині ППО збила повітряну ціль. Уламки впали на будинок