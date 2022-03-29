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    Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів

    Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські військові знищили 17 повітряних цілей військ РФ - Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів
    Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські військові знищили 17 повітряних цілей військ РФ
    фото з відкритих джерел

    Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів

    Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало за свою роботу за 28 березня. Про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування повітряних Сил.

    «28 березня Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів», - ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.

    Нагадаємо, на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів