Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів

Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало за свою роботу за 28 березня. Про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування повітряних Сил.

«28 березня Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.

Нагадаємо, на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

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