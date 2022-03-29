Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів
Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів
Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітувало за свою роботу за 28 березня. Про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування повітряних Сил.
«28 березня Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.
Нагадаємо, на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.